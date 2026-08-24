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24 августа, 11:16

В Ростовской области ввели ЧС после падения обломков 120 БПЛА и ракет на 41 дом

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Ростовской области уточнили последствия массированной атаки свыше 120 БПЛА и ракет, произошедшей в ночь на 24 августа. После падения обломков повреждены более 40 домов, автомобили и нежилые объекты, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Больше всего пострадал Каменск-Шахтинский. Там обломки беспилотников повредили 33 частных дома, пять нежилых помещений и четыре автомобиля. В городе Донецке зафиксированы повреждения остекления в восьми частных домовладениях. Кроме того, в Каменском районе спасатели ликвидировали возгорание в лесном массиве.

«‎В границах пострадавших населенных пунктов введён локальный режим ЧС. Организована работа оперативных штабов и комиссий для оценки ущерба и выплат пострадавшим», — написал глава региона.

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Ранее Слюсарь сообщал, что при отражении массированной атаки в ночь на 24 августа были уничтожены более 120 беспилотников и несколько крылатых ракет.

Больше новостей об атаках беспилотников и других чрезвычайных ситуациях — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Андрей Бражников
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