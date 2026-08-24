Двое человек погибли и девять пострадали при массовом налёте дронов ВСУ на ЛНР

Два мирных жителя погибли, ещё девять получили ранения в результате массированной атаки украинских беспилотников на Луганскую Народную Республику. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник.

В Сватовском муниципальном округе БПЛА ударил по жилому дому, жертвой атаки стал 52-летний мужчина. В Беловодском округе при аналогичных обстоятельствах погиб 54-летний местный житель.

«Республика снова подверглась массированной атаке вражеских БПЛА: два человека погибли, ещё девять получили ранения», — написал Пасечник.

За сутки под ударами оказались автомобили, а также объекты гражданской, коммунальной и промышленной инфраструктуры. Атаки зафиксированы в Старобельском, Перевальском, Кременском, Троицком, Новопсковском и Белокуракинском муниципальных округах.

Беспилотники также атаковали Луганск, Ровеньки, Лисичанск, Свердловск и Первомайск. В четырёх муниципалитетах после падения обломков вспыхнули пожары на открытой местности.

Системы ПВО и мобильные огневые группы уничтожили над республикой более 80 воздушных целей. Экстренные службы и местные власти продолжают устранять последствия налёта.

Ранее Life.ru мирный житель погиб при атаке украинского FPV-дрона на автомобиль в селе Отрадное Белгородского округа. Мужчина получил тяжёлые травмы и скончался до приезда помощи, машина и гараж сгорели. Кроме того, в Красном Октябре дрон повредил четыре автомобиля на парковке предприятия, в Новой Таволжанке пробил кровлю соцобъекта, в Шебекино обломки задели фасад и забор частного дома, а в Нежеголе разбиты окна жилого здания и построек.