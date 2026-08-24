Иван и Антон вошли в топ самых популярных имён для мальчиков в Германии

Русское вошло в топ-200 самых популярных мужских имён для новорождённых в Германии. По итогам 2025 года Ivan занял 171-е место в рейтинге исследователя Кнуда Билефельда.

За последние 15 лет имя заметно прибавило в популярности. Если в 2010 году Иван находился лишь на 435-й строчке, то теперь поднялся более чем на 260 позиций. Самая высокая относительная популярность имени сейчас отмечается в Бремене.

В верхней части немецкого рейтинга немало имён, хорошо знакомых россиянам. Anton занял 14-е место, Alexander — 39-е, Valentin — 47-е, Maxim — 56-е, Arthur — 65-е, Konstantin — 67-е. Viktor оказался на 164-й позиции.

В топ-300 также попали Timur — 231-е место, Nikita — 235-е и Nikolai — 281-е. При этом лидерство среди мальчиков в Германии в 2025 году сохранили совсем другие имена: первую строчку занял Noah, следом расположились Matteo и Elias.

Рейтинг Билефельда не является официальной государственной статистикой — единой такой базы по именам новорождённых в Германии нет. Исследователь составляет список по репрезентативной выборке данных загсов и родильных клиник. В анализ за 2025 год вошли сведения примерно о 260 тысячах детей — около 40% всех родившихся в стране.

При подсчёте учитываются только первые имена, а одинаково звучащие варианты написания объединяются. Поэтому рейтинг показывает распространённость имён среди новорождённых, а не количество всех их носителей в Германии.

Ранее Life.ru рассказывал, какие необычные и редкие имена получили новорождённые в России в 2025 году. В реестре ЗАГС тогда появились как старославянские варианты, так и совсем экзотические имена. При этом привычные имена по-прежнему сохраняют позиции: например, Иван стабильно встречается среди популярных вариантов для мальчиков и в российских регионах.