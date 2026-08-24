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24 августа, 11:27

Собирался идти к врачу: Актёр Степанов перед смертью жаловался на сердце

Актёр Валерий Степанов перед смертью жаловался на сердце

Обложка © Соцсети Валерия Степанова

Обложка © Соцсети Валерия Степанова

Актёр Валерий Степанов, умерший в Санкт-Петербурге в возрасте 52 лет, незадолго до смерти жаловался на проблемы с сердцем и собирался обратиться к врачу. Об этом ТАСС рассказали в окружении артиста.

«Он жаловался на сердце, собирался идти к врачу. Умер 19 августа», — сообщила собеседница агентства.

При этом официальная причина смерти Степанова пока не названа, поэтому связывать его кончину непосредственно с проблемами с сердцем преждевременно.

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Артист преимущественно исполнял эпизодические роли в российских фильмах и сериалах. Зрители могли видеть его в проектах «Тайны следствия», «Улицы разбитых фонарей», «Ментовские войны», «Комиссарша» и «Троцкий», а также в картинах «Спасти Ленинград» и «Союз спасения».

Ранее Life.ru сообщал о смерти Валерия Степанова в Петербурге. Поскольку близких родственников у актёра не осталось, организацией прощания занялись его друзья и коллеги. Они объявили сбор средств на похороны.

Больше новостей о жизни и карьере российских артистов — в разделе «Знаменитости» на Life.ru.

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Марина Фещенко
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