Два гипермаркета «Эпицентр» загорелись в Одессе после атаки «Гераней»

Сразу в двух гипермаркетах сети «Эпицентр» в Одессе вспыхнули крупные пожары после массированного налёта беспилотников. Информацию о поражении объектов украинским СМИ подтвердила представитель компании Анастасия Чудновец.

В Одессе горят два ТЦ «Эпицентр». Видео © Telegram / Плохая Одесса

Один из горящих гипермаркетов расположен в районе посёлка Котовского, который входит в Пересыпский район города. Второй объект находится возле промтоварного рынка «Седьмой километр» в Хаджибейском районе.

На опубликованных в соцсетях кадрах видны густые клубы дыма и сильное пламя над зданиями. На местах продолжают работать пожарные расчёты.

Украинские источники заявляют о попаданиях российских беспилотников. Мониторинговые каналы сообщали, что во время налёта по Одесской области применялись дроны «Герань».

В компании отметили, что последствия пожаров и информация о возможных пострадавших уточняются. Поэтому утверждать, что оба торговых объекта полностью сгорели, пока преждевременно.

Ранее Минобороны России сообщило, что российские военные поразили патрульный катер ВМС Украины в порту Черноморск. Судно применялось для проводки морских транспортов с военными грузами. В порту Южный также уничтожен резервуар с горюче-смазочными материалами и объекты инфраструктуры для хранения грузов военного назначения. Удары наносились беспилотниками в течение дня.