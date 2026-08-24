В Петербурге прощаются с экс-басистом «Кукрыниксов» Оганяном

В Санкт-Петербурге 24 августа проходит церемония прощания с бывшим бас-гитаристом группы «Кукрыниксы» Дмитрием Оганяном. Проститься с 45-летним музыкантом пришли около сотни человек — его родные, друзья, коллеги и поклонники, передаёт корреспондент ТАСС.

Церемония проходила возле часовни на Большеохтинском кладбище. К гробу несли цветы, а близкие вспоминали Оганяна как талантливого музыканта, надёжного товарища и человека, который умел создавать вокруг себя праздничную атмосферу. На прощании выступил брат Дмитрия. Он поблагодарил всех, кто пришёл проводить музыканта и поддержал семью после его смерти.

Ранее Life.ru рассказывал о смерти Дмитрия Оганяна и о том, что следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Позже лидер «Кукрыниксов» Алексей Горшенёв выразил соболезнования семье музыканта и назвал его жизнерадостным человеком и талантливым коллегой. Также стало известно, что у Оганяна осталось трое детей.