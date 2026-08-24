«Он бы не оставил детей»: Друг Оганяна усомнился в версии самоубийства

Друг бывшего бас-гитариста «Кукрыниксов» Дмитрия Оганяна допустил, что музыкант мог погибнуть из-за мести на почве ревности. Своей версией лидер группы «Паровоз на Кубу» Сергей Абдулов поделился с журналистами.

«Коварство не щадит никого, женщины мстят пуще мужчин. Следствие установит причины гибели», — заявил Абдулов сайту MK.ru.

Он подчеркнул, что не верит в добровольный уход Оганяна из жизни. По словам Абдулова, его друг был востребованным аранжировщиком, писал и исполнял собственные композиции, а помимо музыки занимался небольшим бизнесом.

Незадолго до трагедии товарищи виделись и обсуждали новые музыкальные наработки Оганяна. На конец августа у бас-гитариста был намечен совместный концерт с рок-группой, а в сентябре он собирался посетить выступление Абдулова и принять участие в премьере фильма о музыкантах.

Друг артиста также напомнил, что у Оганяна осталось трое детей. По его мнению, Дмитрий был ответственным человеком и не мог оставить семью из-за внезапного порыва.

Вдова музыканта Анна попросила журналистов не беспокоить близких во время траура. Она назвала мужа «недооценённым при жизни великим музыкантом» и отказалась обсуждать обстоятельства случившегося.