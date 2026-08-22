Бас-гитариста «Кукрыниксов» Оганяна похоронят в Петербурге 24 августа
Обложка © ВК/ГОРШЕНЕВ
Бывшего бас-гитариста группы «Кукрыниксы» Дмитрия Оганяна похоронят 24 августа на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге. О дате и месте прощания сообщил брат музыканта Тигран Оганян на своей странице во «ВКонтакте».
«Прощание с Димой состоится в понедельник, 24 августа, в 14 часов в ритуальном зале по адресу: Санкт-Петербург, ул. Партизанская, д. 8», — написал он. После церемонии близкие и поклонники смогут проводить музыканта в последний путь.
Похороны запланированы на 16:30 на Смоленском кладбище. Дмитрию Оганяну было 45 лет. Он более полутора десятилетий играл на бас-гитаре в «Кукрыниксах», а после распада коллектива выступал с группой «Бригадный Подряд».
О смерти музыканта стало известно 20 августа. Его брат одним из первых публично подтвердил трагедию, написав, что семья переживает «огромное горе». Участники проекта «Горшенёв» выразили соболезнования родным и близким музыканта. Подробнее о том, что случилось с музыкантом, что известно о причине смерти, семье и его карьере — в материале Life.ru.
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