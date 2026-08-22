Бас-гитариста «Кукрыниксов» Оганяна похоронят в Петербурге 24 августа

Бывшего бас-гитариста группы «Кукрыниксы» Дмитрия Оганяна похоронят 24 августа на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге. О дате и месте прощания сообщил брат музыканта Тигран Оганян на своей странице во «ВКонтакте».

«Прощание с Димой состоится в понедельник, 24 августа, в 14 часов в ритуальном зале по адресу: Санкт-Петербург, ул. Партизанская, д. 8», — написал он. После церемонии близкие и поклонники смогут проводить музыканта в последний путь.

Похороны запланированы на 16:30 на Смоленском кладбище. Дмитрию Оганяну было 45 лет. Он более полутора десятилетий играл на бас-гитаре в «Кукрыниксах», а после распада коллектива выступал с группой «Бригадный Подряд».