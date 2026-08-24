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24 августа, 11:56

Бык подвинулся: «Краснодар» отдал эмблему автору самого эффектного гола сезона

«Краснодар» временно заменил быка на эмблеме силуэтом Жубала

Обложка © Telegram / ФК «Краснодар»

Обложка © Telegram / ФК «Краснодар»

Футбольный клуб «Краснодар» временно изменил свою эмблему в честь эффектного гола защитника Жубала. Вместо традиционного быка в центре логотипа появился силуэт игрока, выполняющего удар через себя.

Обновлённая эмблема «быков». Фото © Telegram / ФК «Краснодар»

Обновлённая эмблема «быков». Фото © Telegram / ФК «Краснодар»

Таким образом клуб решил отметить победный мяч бразильца в ворота махачкалинского «Динамо». Жубал отличился на 79-й минуте встречи пятого тура Российской премьер-лиги.

После подачи в штрафную защитник нанёс удар через себя в падении и отправил мяч в ворота хозяев. Этот гол остался единственным в матче и принёс «быкам» победу со счётом 1:0.

Позднее Жубал признался, что подобный удар был для него единственным способом добраться до мяча. Футболист назвал встречу сложной и отметил, что команде пришлось изменить привычный стиль игры.

После пяти туров «Краснодар» набрал максимальные 15 очков и продолжил единолично возглавлять таблицу РПЛ. Необычная версия эмблемы стала посвящением одному из самых красивых голов на старте сезона.

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Ранее Life.ru рассказывал, что полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов выбыл на длительный срок из-за разрыва сухожилия одной из мышц задней поверхности бедра. Восстановление 24-летнего игрока может занять до шести месяцев. Травму футболист получил в кубковом матче против московского «Динамо». В текущем сезоне он провёл шесть встреч, забил три мяча и отдал одну голевую передачу.

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Юрий Лысенко
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