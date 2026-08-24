Бык подвинулся: «Краснодар» отдал эмблему автору самого эффектного гола сезона

Футбольный клуб «Краснодар» временно изменил свою эмблему в честь эффектного гола защитника Жубала. Вместо традиционного быка в центре логотипа появился силуэт игрока, выполняющего удар через себя.

Обновлённая эмблема «быков». Фото © Telegram / ФК «Краснодар»

Таким образом клуб решил отметить победный мяч бразильца в ворота махачкалинского «Динамо». Жубал отличился на 79-й минуте встречи пятого тура Российской премьер-лиги.

После подачи в штрафную защитник нанёс удар через себя в падении и отправил мяч в ворота хозяев. Этот гол остался единственным в матче и принёс «быкам» победу со счётом 1:0.

Позднее Жубал признался, что подобный удар был для него единственным способом добраться до мяча. Футболист назвал встречу сложной и отметил, что команде пришлось изменить привычный стиль игры.

После пяти туров «Краснодар» набрал максимальные 15 очков и продолжил единолично возглавлять таблицу РПЛ. Необычная версия эмблемы стала посвящением одному из самых красивых голов на старте сезона.

Ранее Life.ru рассказывал, что полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов выбыл на длительный срок из-за разрыва сухожилия одной из мышц задней поверхности бедра. Восстановление 24-летнего игрока может занять до шести месяцев. Травму футболист получил в кубковом матче против московского «Динамо». В текущем сезоне он провёл шесть встреч, забил три мяча и отдал одну голевую передачу.