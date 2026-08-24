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23 августа, 21:27

Полузащитник «Краснодара» Кривцов может пропустить до полугода из-за травмы

Никита Кривцов получил травму в игре Кубка России с «Динамо». Обложка © Telegram / ФК «Краснодар»

Никита Кривцов получил травму в игре Кубка России с «Динамо». Обложка © Telegram / ФК «Краснодар»

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов выбыл из строя на длительный срок. По информации журналиста Ивана Карпова, у 24-летнего игрока диагностирован разрыв сухожилия одной из мышц задней поверхности бедра. Восстановление может занять до шести месяцев.

Повреждение Кривцов получил в матче против московского «Динамо» в Кубке России. В текущем сезоне он провёл шесть встреч во всех турнирах, отметившись тремя забитыми мячами и одной результативной передачей.

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Полузащитник «Спартака» Литвинов получил травму в матче с «Зенитом»

Ранее новичок «Краснодара» Илья Вахания назвал Никиту Кривцова «душой команды». По его словам, конкуренции за звание самого весёлого футболиста коллектива у Кривцова попросту нет.

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Артём Гапоненко
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