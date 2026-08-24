Полузащитник «Краснодара» Кривцов может пропустить до полугода из-за травмы

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов выбыл из строя на длительный срок. По информации журналиста Ивана Карпова, у 24-летнего игрока диагностирован разрыв сухожилия одной из мышц задней поверхности бедра. Восстановление может занять до шести месяцев.

Повреждение Кривцов получил в матче против московского «Динамо» в Кубке России. В текущем сезоне он провёл шесть встреч во всех турнирах, отметившись тремя забитыми мячами и одной результативной передачей.

Ранее новичок «Краснодара» Илья Вахания назвал Никиту Кривцова «душой команды». По его словам, конкуренции за звание самого весёлого футболиста коллектива у Кривцова попросту нет.