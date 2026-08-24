Нидерланды второй год подряд бойкотируют «Евровидение» из-за участия Израиля

Нидерландская телекомпания AVROTROS отказалась участвовать в «Евровидении-2027» из-за допуска Израиля к конкурсу. Решение принято на фоне продолжающегося конфликта в секторе Газа, сообщает Sky News.

В компании заявили, что песенный конкурс утратил независимый и нейтральный характер. По мнению руководства AVROTROS, изменения, недавно представленные Европейским вещательным союзом, не смогли исправить ситуацию.

Телекомпания также недовольна отсутствием чётких правил, которые позволяли бы отстранять от конкурса государства, участвующие в военных конфликтах. AVROTROS передала окончательное решение об участии Нидерландов объединению общественных вещателей NPO, поэтому страну на конкурсе теоретически может представить другая компания, уточняет Reuters.

Для AVROTROS этот бойкот станет вторым подряд. В 2026 году телекомпания также отказалась отправлять нидерландского исполнителя на «Евровидение» в знак протеста против участия Израиля.

«Евровидение-2027» пройдёт 11, 13 и 15 мая в болгарском Бургасе. Город получил право принять конкурс после победы представительницы Болгарии в 2026 году. Для страны это будет первое «домашнее» шоу за всю историю участия.