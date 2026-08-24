«И круглая, и плоская»: Прыгнувший из стратосферы парашютист не привнёс ясности в спор о форме Земли

Российский парашютист Сергей Бойцов после рекордного прыжка из стратосферы рассказал, какой Земля выглядит сверху — плоской или круглой. Точки над i в известной дискуссии это расставить не помогло. Видео с пресс-конференции опубликовало Министерство спорта РФ.

Сергей Бойцов ответил на вопрос о форме Земли. Видео © Минспорта РФ

Журналист напомнил, что даже в XXI веке не утихают споры о форме планеты, и попросил спортсмена внести окончательную ясность в этот вопрос.

«Она, знаете, какая интересная? Вот сверху круглая, прыгаете вот в этот шарик, да? А внизу плоская», — ответил Бойцов.

«Вы только масла в огонь, по-моему, подливаете», — заметил автор вопроса.

«Вот как есть», — остался непреклонен парашютист.

Напомним новый мировой рекорд по высотному прыжку с теплового аэростата из стратосферы был установлен в Алтайском крае. Парашютист Сергей Бойцов прыгнул с высоты 11,5 километра. Событие транслировалось в прямом эфире и было приурочено к Международному фестивалю молодёжи, который пройдёт в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. Вместе с ним рекорд побил пилот аэростата Иван Меняйло. Скорость свободного падения достигала 500 километров в час.