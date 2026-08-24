Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 августа, 12:29

«И круглая, и плоская»: Прыгнувший из стратосферы парашютист не привнёс ясности в спор о форме Земли

Парашютист Бойцов пошутил о форме Земли после прыжка из стратосферы

Обложка © VK / Сергей Бойцов

Обложка © VK / Сергей Бойцов

Российский парашютист Сергей Бойцов после рекордного прыжка из стратосферы рассказал, какой Земля выглядит сверху — плоской или круглой. Точки над i в известной дискуссии это расставить не помогло. Видео с пресс-конференции опубликовало Министерство спорта РФ.

Сергей Бойцов ответил на вопрос о форме Земли. Видео © Минспорта РФ

Журналист напомнил, что даже в XXI веке не утихают споры о форме планеты, и попросил спортсмена внести окончательную ясность в этот вопрос.

«Она, знаете, какая интересная? Вот сверху круглая, прыгаете вот в этот шарик, да? А внизу плоская», — ответил Бойцов.

«Вы только масла в огонь, по-моему, подливаете», — заметил автор вопроса.

«Вот как есть», — остался непреклонен парашютист.

Космонавты с МКС поздравили россиян с Днём государственного флага
Космонавты с МКС поздравили россиян с Днём государственного флага

Напомним новый мировой рекорд по высотному прыжку с теплового аэростата из стратосферы был установлен в Алтайском крае. Парашютист Сергей Бойцов прыгнул с высоты 11,5 километра. Событие транслировалось в прямом эфире и было приурочено к Международному фестивалю молодёжи, который пройдёт в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. Вместе с ним рекорд побил пилот аэростата Иван Меняйло. Скорость свободного падения достигала 500 километров в час.

Всё о победах, рекордах и спортивных интригах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Минспорт РФ
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar