Безнал для Банковой: С чем западные лидеры пожаловали к Зеленскому

Западные лидеры приехали к Владимиру Зеленскому прежде всего с новой финансовой поддержкой, считает политолог Юрий Светов. По его мнению, материальная помощь может стать одним из главных итогов встреч, запланированных на 24 августа.

Германия направляет €50 млн на подготовку Украины к зиме. Кроме того, Киев должен получить очередную часть из ранее обещанного пакета помощи объёмом €90 млрд, рассказал собеседник «Царьграда». Он допустил, что вместе с деньгами Запад продолжит наращивать и поставки вооружений.

«То есть они деньги привезут, ну и, возможно, оружие», — отметил эксперт.

Напомним, 24 августа в Киев прибыли лидеры Британии, Молдавии, представители ЕС и другие политики для участия в мероприятиях и переговорах с украинской стороной. Визиты проходят на фоне обсуждения дальнейшей финансовой и военной поддержки Киева.