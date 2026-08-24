В возрасте 74 лет скончался разработчик ЗРПК «Панцирь» Александр Денисов

Первый генеральный директор холдинга «Высокоточные комплексы» Александр Денисов ушёл из жизни в возрасте 74 лет. О его смерти сообщила пресс-служба предприятия.

Денисов возглавил холдинг сразу после его создания в 2009 году и руководил им до 2022-го. В компании подчеркнули, что при нём «Высокоточные комплексы» в короткие сроки заняли лидирующие позиции в российском оборонно-промышленном комплексе и на мировом рынке вооружений.

«С глубоким прискорбием сообщаем о кончине Александра Владимировича Денисова, первого генерального директора АО «НПО «Высокоточные комплексы», — говорится в сообщении.

При непосредственном участии Денисова были реализованы проекты зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь», переносного зенитного комплекса «Верба» и управляемой ракеты «Изделие 305».

Александр Денисов родился 16 мая 1952 года в Брянской области. Он окончил Рижское высшее военное авиационное инженерное училище имени Якова Алксниса и Военно-воздушную инженерную академию имени Николая Жуковского.

Накануне Life.ru сообщал, что на 76-м году жизни скончался Борис Эбзеев — правовед, доктор юридических наук, профессор и один из разработчиков действующей Конституции РФ. Он входил в состав Центральной избирательной комиссии с 2011 по 2026 год. Коллеги назвали его одним из самых эрудированных, профессиональных и гуманных людей в системе избирательного процесса.