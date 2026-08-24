Шёл на свидание со старухой? Психопат с топором и букетом разнёс остановку в Петербурге

38-летний мужчина с букетом розовых роз устроил погром на автобусной остановке на проспекте Стачек в Петербурге. Он достал спрятанный под одеждой топор и разбил стёкла павильона, который к тому моменту уже был частично повреждён.

После погрома мужчина спрятал топор за пояс и сел в автобус №145Э. Росгвардейцы нашли его в салоне, задержали и изъяли оружие. В отделе полиции задержанный продолжил вести себя неадекватно. В итоге его передали медикам скорой помощи и увезли в психиатрическую больницу, сообщает 78.ru.

Ранее в Петербурге прохожий самостоятельно обезвредил хулигана, напавшего на него с бутылкой. Мужчина, занимавшийся борьбой, удерживал агрессора на асфальте около получаса до приезда полиции.