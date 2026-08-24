Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 августа, 12:57

Шёл на свидание со старухой? Психопат с топором и букетом разнёс остановку в Петербурге

В Петербурге задержали разгромившего остановку мужчину с топором и букетом

Обложка © VK / ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Лен.области

Обложка © VK / ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Лен.области

38-летний мужчина с букетом розовых роз устроил погром на автобусной остановке на проспекте Стачек в Петербурге. Он достал спрятанный под одеждой топор и разбил стёкла павильона, который к тому моменту уже был частично повреждён.

Задержанный. Фото © VK / ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Лен.области

Задержанный. Фото © VK / ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Лен.области

После погрома мужчина спрятал топор за пояс и сел в автобус №145Э. Росгвардейцы нашли его в салоне, задержали и изъяли оружие. В отделе полиции задержанный продолжил вести себя неадекватно. В итоге его передали медикам скорой помощи и увезли в психиатрическую больницу, сообщает 78.ru.

Ранее в Петербурге прохожий самостоятельно обезвредил хулигана, напавшего на него с бутылкой. Мужчина, занимавшийся борьбой, удерживал агрессора на асфальте около получаса до приезда полиции.

Дворцовый переворот: Пьяный хулиган разгромил резиденцию Мальтийского ордена в Гатчине
Дворцовый переворот: Пьяный хулиган разгромил резиденцию Мальтийского ордена в Гатчине

Важнейшие новости о ЧП и криминальные истории — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Криминал
  • Происшествия
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar