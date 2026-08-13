Дворцовый переворот: Пьяный хулиган разгромил резиденцию Мальтийского ордена в Гатчине

В Гатчине нетрезвый мужчина в нижнем белье переплыл Чёрное озеро, проник в закрытый Приоратский дворец и начал передвигать экспонаты. В бывшей резиденции Мальтийского ордена, построенной при императоре Павле I, его особенно заинтересовали орудия.

Хулиган успел перекатить декоративную пушку, сорвать информационную табличку и сдвинуть трёхфунтовый «единорог» — историческое орудие, которое используют для полуденного выстрела.

Нарушителя заметили по камерам наблюдения. Охрана нажала тревожную кнопку, а прибывшие росгвардейцы задержали незваного гостя. Размер ущерба ещё предстоит установить, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Весной похожий инцидент произошёл в Эрмитаже, где мужчина с ножом забрался на Большой императорский трон и начал угрожать сотрудникам. Директор музея Михаил Пиотровский назвал произошедшее вооружённым вандализмом и объявил об усилении мер безопасности.