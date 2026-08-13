Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 августа, 07:21

Дворцовый переворот: Пьяный хулиган разгромил резиденцию Мальтийского ордена в Гатчине

В Гатчине задержали хулигана, устроившего погром в Приоратском дворце

Обложка © Википедия / Vadim Alekseev

Обложка © Википедия / Vadim Alekseev

В Гатчине нетрезвый мужчина в нижнем белье переплыл Чёрное озеро, проник в закрытый Приоратский дворец и начал передвигать экспонаты. В бывшей резиденции Мальтийского ордена, построенной при императоре Павле I, его особенно заинтересовали орудия.

Хулиган успел перекатить декоративную пушку, сорвать информационную табличку и сдвинуть трёхфунтовый «единорог» — историческое орудие, которое используют для полуденного выстрела.

Нарушителя заметили по камерам наблюдения. Охрана нажала тревожную кнопку, а прибывшие росгвардейцы задержали незваного гостя. Размер ущерба ещё предстоит установить, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

«Невидимая битва»: Как в Эрмитаже следят за влажностью и светом для сохранения шедевров
«Невидимая битва»: Как в Эрмитаже следят за влажностью и светом для сохранения шедевров

Весной похожий инцидент произошёл в Эрмитаже, где мужчина с ножом забрался на Большой императорский трон и начал угрожать сотрудникам. Директор музея Михаил Пиотровский назвал произошедшее вооружённым вандализмом и объявил об усилении мер безопасности.

Важнейшие новости о ЧП и криминальные истории — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • ЧП
  • Происшествия
  • Ленинградская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar