В Петербурге хулиган нарвался на борца и прилёг на асфальт в ожидании полиции

В петербургских Коломягах прохожий самостоятельно обезвредил мужчину, который напал на него с бутылкой, и около получаса удерживал агрессора до приезда полиции. При этом пострадавший по имени Владимир получил травму руки, сообщает 78.ru.

По данным издания, конфликт произошёл вечером 17 августа возле магазина на улице Репищева. Компания из трёх парней и девушки вела себя вызывающе. Когда Владимир решил записать номер машины, дебошир с бутылкой набросился на него.

«Так как я занимался борьбой, быстро перевёл в захват шеи и руки, прижал его к асфальту, перевёл захват в капкан с его правым плечом под подбородком. Таким образом, обездвижил нападавшего, взял на удержание», — рассказал мужчина.

Пока он удерживал агрессора, его товарищ тоже попытался вмешаться и начал бить Владимира. Один из прохожих остановил второго нападавшего перцовым баллончиком, после чего тот уехал. Пострадавшего впоследствии госпитализировали с ушибами руки и повреждением плечевого нерва, а хулигана доставили в полицию.

Ранее пьяный мужчина с ножом напал на прохожих в петербургском парке Сосновка. Двое пострадавших получили поверхностные ранения, а подозреваемого задержали неподалёку от места происшествия.