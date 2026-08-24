От каменщика до «макаронной империи»: Бывший хозяин «Макфы» нашёл смерть в Лондоне

Бывший владелец и многолетний руководитель агрохолдинга «Макфа» Валерий Юревич скончался в Лондоне на 85-м году жизни. О смерти отца экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича сообщил портал 74.RU, информацию также подтвердили источники из окружения семьи.

Значительная часть трудовой биографии Юревича-старшего была связана со строительной отраслью. Он прошёл путь от каменщика до технического директора крупного объединения, участвовал в восстановлении Спитака после разрушительного землетрясения и реконструкции Челябинского тракторного завода. По данным журналистов, незадолго до смерти Юревич-старший вместе с супругой Натальей выехал на лечение в Израиль, а после они переехали в Лондон. Там Валерий Юревич и ушёл из жизни.

«Макфа» появилась в 2001 году после объединения Челябинской макаронной фабрики и Сосновского комбината хлебопродуктов. В 2003-м Михаил Юревич передал акции родителям, после чего его отец почти два десятилетия занимался развитием производства. К 2017 году Валерию Юревичу принадлежало 71,42% компании. В мае 2024 года активы «Макфы» и связанных с ней предприятий по иску Генпрокуратуры были обращены в доход государства.

Ранее Life.ru писал, что в марте 2026 года торги по продаже активов основателя «Макфы» общей стоимостью около 12 млрд рублей признали несостоявшимися. На выставленные доли в трёх компаниях тогда не поступило ни одной заявки.