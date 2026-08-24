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24 августа, 12:49

Токаев поздравил Зеленского с Днём независимости и пожелал процветания Украине

Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов, © Gettyimages / Anadolu

Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов, © Gettyimages / Anadolu

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравления Владимиру Зеленскому по случаю Дня независимости Украины, который отмечают 24 августа. Информация об этом появилась в Telegram-канале Orda.

В публикации говорится, что глава Казахстана поздравил украинского лидера с 35-й годовщиной обретения суверенитета. В своём обращении он пожелал гражданам мира, благополучия и процветания.

Также Зеленского поздравил премьер Грузии Ираклий Кобахидзе, который пожелал стране мира, стойкости и благополучия.

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Ранее историк и депутат Госдумы Михаил Матвеев рассказал, что на самом деле потеряла Украина за 35 лет. Он напомнил, что на референдуме 1991 года о сохранении СССР абсолютное большинство жителей УССР выступило за сохранение Союза. По его мнению, последующий референдум о независимости не имел юридической силы.

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Никита Никонов
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