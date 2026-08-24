Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравления Владимиру Зеленскому по случаю Дня независимости Украины, который отмечают 24 августа. Информация об этом появилась в Telegram-канале Orda.

В публикации говорится, что глава Казахстана поздравил украинского лидера с 35-й годовщиной обретения суверенитета. В своём обращении он пожелал гражданам мира, благополучия и процветания.

Также Зеленского поздравил премьер Грузии Ираклий Кобахидзе, который пожелал стране мира, стойкости и благополучия.

Ранее историк и депутат Госдумы Михаил Матвеев рассказал, что на самом деле потеряла Украина за 35 лет. Он напомнил, что на референдуме 1991 года о сохранении СССР абсолютное большинство жителей УССР выступило за сохранение Союза. По его мнению, последующий референдум о независимости не имел юридической силы.