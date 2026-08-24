Турецких кошек признали угрозой для россиян после заражения девочки бешенством

В турецкой провинции Диярбакыр трёхлетняя девочка попала в реанимацию с бешенством. Как пишет издание Hurriyet, она заразилась четыре месяца назад от кошки из-за царапины. В середине августа состояние ребёнка резко ухудшилось, и врачи подключили её к аппарату ИВЛ.

Власти начали проверять всех, кто контактировал с девочкой, а также усилили контроль за бездомными животными. Медики предупреждают: вирус передаётся не только через укусы. Даже если слюна больного животного попадёт в царапину, это может привести к смерти. После любого контакта с уличными животными надо сразу обращаться к врачу.

Туристам советуют не играть с бродячими кошками — даже если они выглядят дружелюбно. Если поранили кожу, нужно немедленно промыть рану мылом с водой и отправиться в больницу на вакцинацию. Только быстрая помощь может спасти от смертельной болезни.

До этого случаи бешенства фиксировали в Подмосковье — там вводили карантин. Губернатор объявил эпизоотические очаги в двух деревнях: Ивантеево и Чиверево. В этих местах действовали строгие ограничения: запрет лечить животных, пускать посторонних, ввозить и вывозить восприимчивых к бешенству животных, охотиться на них и снимать шкуры.