Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 августа, 13:33

Турецких кошек признали угрозой для россиян после заражения девочки бешенством

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Karrrtinki

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Karrrtinki

В турецкой провинции Диярбакыр трёхлетняя девочка попала в реанимацию с бешенством. Как пишет издание Hurriyet, она заразилась четыре месяца назад от кошки из-за царапины. В середине августа состояние ребёнка резко ухудшилось, и врачи подключили её к аппарату ИВЛ.

Власти начали проверять всех, кто контактировал с девочкой, а также усилили контроль за бездомными животными. Медики предупреждают: вирус передаётся не только через укусы. Даже если слюна больного животного попадёт в царапину, это может привести к смерти. После любого контакта с уличными животными надо сразу обращаться к врачу.

Туристам советуют не играть с бродячими кошками — даже если они выглядят дружелюбно. Если поранили кожу, нужно немедленно промыть рану мылом с водой и отправиться в больницу на вакцинацию. Только быстрая помощь может спасти от смертельной болезни.

Судороги, зуд, отказ от еды: Собаки массово гибнут после прививки от бешенства «Мультикан-8»
Судороги, зуд, отказ от еды: Собаки массово гибнут после прививки от бешенства «Мультикан-8»

До этого случаи бешенства фиксировали в Подмосковье — там вводили карантин. Губернатор объявил эпизоотические очаги в двух деревнях: Ивантеево и Чиверево. В этих местах действовали строгие ограничения: запрет лечить животных, пускать посторонних, ввозить и вывозить восприимчивых к бешенству животных, охотиться на них и снимать шкуры.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Турция
  • Дети
  • Животные
  • Путешествия
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar