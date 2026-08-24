Генерал-лейтенант Виктор Соболев, член комитета Госдумы по обороне, назвал конкретный срок завершения специальной военной операции — 2030 год. По его словам, к этому времени Россия должна не просто закончить боевые действия, а одержать абсолютную победу. Иначе страна рискует столкнуться с подготовленной к войной коалицией НАТО.

Парламентарий в беседе с «Газетой.ru» утверждает, что Польша, Германия, Франция, страны Прибалтики и другие члены альянса уже серьёзно готовятся к конфликту с Россией. Информационная кампания о «российской угрозе» ведётся для собственных народов, но за ней стоит и реальная военная подготовка. Поэтому промедление с завершением СВО, по мнению Соболева, недопустимо.

После победы на Украине, убеждён депутат, потребуется кардинально перестроить вооружённые силы. Они должны быть готовы отразить агрессию любого геополитического противника — на любом направлении и в любых условиях. Речь идёт не о частичной модернизации, а о масштабной трансформации армии под новые угрозы.

А ранее заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что РФ продолжит развитие и защиту суверенитета после СВО. По словам политика, он не сомневается в будущем нашей страны.