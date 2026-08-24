Глава делегации Австрийской партии свободы в Европарламенте Гаральд Вилимски раскритиковал решение Еврокомиссии одобрить оборонные закупки для Украины ещё на €6,1 млрд. Политик назвал курс Брюсселя «безумием» и потребовал переключиться с поставок оружия на дипломатию.

«То, что именно Европейский союз, который когда-то был удостоен Нобелевской премии мира, вновь мобилизует миллиарды на военные цели, по своему безумию трудно с чем-либо сравнить», — заявил Вилимски. Его слова приводятся в релизе АПС.

По мнению австрийского евродепутата, новые поставки ракет, боеприпасов и другого вооружения не создают устойчивой перспективы для завершения конфликта. Он призвал руководство ЕС использовать дипломатические каналы и добиваться переговоров.

«Это безумие должно закончиться — и в лучшем случае уже сегодня», — заключил Вилимски.

Еврокомиссия 24 августа одобрила закупки для Украины на €6,1 млрд. В перечень входят системы противовоздушной и противоракетной обороны, ракеты, боеприпасы и радары. Финансирование является частью кредита на €90 млрд, рассчитанного на поддержку Украины в 2026–2027 годах.

Ранее Life.ru рассказывал, что Вилимски уже требовал приостановить финансирование Киева до прояснения обстоятельств диверсии на «Северных потоках». Тогда австрийский политик настаивал на полном расследовании возможной причастности украинской стороны к подрыву газопроводов. Он также выступал против продолжения финансовой поддержки до получения ответов по этому делу.