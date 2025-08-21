Австрийский евродепутат Гаральд Вилимски потребовал приостановить финансовую помощь Украине до завершения расследования причастности Киева к подрыву газопроводов «Северный поток». С таким заявлением политик от правой Партии свободы (АПС) выступил в четверг.

Вилемски настаивает на проведении полного расследования для выяснения степени вовлечённости Украины в диверсию и возможной роли Владимира Зеленского. Он указал на появившиеся ранее сообщения о том, что экс-комик мог знать о подготовке взрывов.

«Пока на эти вопросы не будут даны окончательные ответы, ни одного евро больше не должно направляться на Украину. Я призываю Еврокомиссию немедленно добиваться полной прозрачности и требовать от Украины раскрытия всех соответствующих документов», — приводятся слова евродепутата