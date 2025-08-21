Украинец, подозреваемый в подрыве Северных потоков, ранее работал в СБУ

Гражданин Украины, задержанный в Италии по подозрению в причастности к подрыву газопроводов «Северный поток», ранее служил в Службе безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на свои осведомлённые источники.

Издание уточняет, что задержанный является капитаном Вооружённых сил Украины в отставке. По его сведениям, мужчина не только работал в СБУ, но и служил в подразделении, которое было задействовано в противовоздушной обороне.