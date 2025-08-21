Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 августа, 17:14

Украинец, подозреваемый в подрыве Северных потоков, ранее работал в СБУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleh Dubyna

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleh Dubyna

Гражданин Украины, задержанный в Италии по подозрению в причастности к подрыву газопроводов «Северный поток», ранее служил в Службе безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на свои осведомлённые источники.

Издание уточняет, что задержанный является капитаном Вооружённых сил Украины в отставке. По его сведениям, мужчина не только работал в СБУ, но и служил в подразделении, которое было задействовано в противовоздушной обороне.

В Италии поймали украинца, подозреваемого в подрыве «Северных потоков»
В Италии поймали украинца, подозреваемого в подрыве «Северных потоков»

Напомним, 26 сентября 2022 года были взорваны «Северные потоки». Россия не была допущена к расследованию. Германия считает виновным «украинского дайвера». Президент РФ Владимир Путин обвинил в диверсии спецслужбы США, отметив, что в ЕС знают правду, но предпочитают её игнорировать. Сегодня стало известно, что обвиняемого в подрыве Северных потоков украинца задержали во время отдыха в Италии.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Италия
  • Украина
  • сбу
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar