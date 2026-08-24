«Единая Россия» откроет по народной программе 12 школ для талантливых детей

«Единая Россия» откроет 12 новых школ дополнительного образования для талантливых детей по всей стране. Об этом заявил Герой России Владислав Головин, который возглавляет федеральный список партии.

«Единая Россия» уделяет особое внимание обеспечению доступности дополнительного образования для всех детей — это закреплено в новой народной программе. Она предусматривает открытие 12 новых школ для талантливых детей во всех федеральных округах, доступных на конкурсной основе школьникам из разных регионов», — сказал он.

Школы появятся во всех федеральных округах, и попасть в них смогут школьники из разных регионов по конкурсу. Кроме того, партия продолжит ремонтировать и обновлять детские школы искусств, а также поддерживать олимпиады и творческие конкурсы для детей.

Головин добавил, что в стране развивают спортивную и творческую инфраструктуру для молодёжи, поддерживают волонтёров и помогают молодым предпринимателям. Для студентов создают центры, где можно получать практические навыки параллельно с учёбой. Главная задача, по его словам, — сделать так, чтобы у каждого ребёнка был понятный путь от школы до работы, чтобы молодые люди чувствовали себя нужными и видели свои перспективы.

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