Русских поручил дать ульяновским мамам-бюджетникам выходной 1 сентября

В Ульяновской области некоторые мамы получат выходной в День знаний, сообщил в ходе заседания штаба по комплексному развитию региона губернатор Алексей Русских. Речь идёт о женщинах — сотрудницах государственных и муниципальных структур, которые воспитывают младшеклассников. По словам чиновника, власти «понимают, как важно быть рядом со своим ребёнком в первый школьный день».

«Поэтому, несмотря на то, что 1 сентября — это вторник, мы сделаем его выходным днём для мам учащихся с первого по четвёртый класс», — сказал глава региона.

Решение доведут до руководителей таких организаций — будет издано специальное распоряжение. Кроме того, Русских призвал последовать этому примеру представителей бизнеса и коммерческих структур.

Ранее родителям рассказали, как взять выходной на День знаний. По словам депутата Госдумы Светланы Бессараб, трудовое законодательство не предусматривает такого права, однако всегда можно попробовать договориться с начальством.