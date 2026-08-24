«Невидимки» вышли на охоту: В США раскрыли роль Су-57 в ударах по Одессе

Российские истребители пятого поколения Су-57 сыграли заметную роль в ударах по объектам в Одессе и области. Пара таких самолётов участвовала в операции 23 августа, утверждает Military Watch Magazine.

Как отмечает издание, увеличение количества Су-57 в составе ВКС позволило активнее применять эти машины на разных направлениях.

«Расширение парка [самолётов Су-57] позволило им участвовать в операциях по обе стороны линии фронта», — говорится в публикации.

Одной из задач ударов по объектам портовой инфраструктуры Одесской области MWM называет нарушение каналов, по которым на Украину может поступать западное вооружение.

Для высокоточных атак Су-57 могут применять малозаметные крылатые ракеты семейства Х-59/Х-69. По оценке MWM, дальность Х-69 может достигать порядка 400 километров, а масса боевой части составляет около 300 килограммов. При этом в экспортных характеристиках «Рособоронэкспорта» для Х-69 указаны дальность до 290 километров и боевая часть массой 310 или 330 килограммов.

Ранее Life.ru сообщал, что российские войска нанесли групповые удары по портам Одесской области. В порту Южный были поражены танкер с горючим для ВСУ, пять топливных резервуаров, десять хранилищ военного имущества и электроподстанция, обеспечивавшая работу гавани.