Проблемы не только с Patriot: В ВСУ пожаловались на тотальную нехватку ракет для ПВО

ВСУ испытывают нехватке ракет для систем противовоздушной обороны и авиации. Об этом рассказал руководитель пресс-службы Воздушных сил Украины Юрий Игнат в эфире всеукраинского телемарафона.

По его словам, боеприпасов недостаточно. Он отметил, что о дефиците ракет к комплексам Patriot известно всем, но проблема касается и других наземных систем ПВО, а также авиационных платформ — самолётов.

«Ракет недостаточно. О дефиците ракет, в частности, к системам Patriot все знают, но даже ракеты к другим наземным системам ПВО и даже к авиационным платформам, имею в виду к самолётам, тоже сегодня остаются проблемным вопросом», — заявил Игнат.

Напомним, Украина столкнулась с острой нехваткой ракет-перехватчиков для систем ПВО, что привело к критическому ослаблению противовоздушной обороны страны и невозможности эффективно отражать массированные российские ракетные удары. Основной проблемой стал дефицит ракет для американских комплексов Patriot, который, по словам украинских официальных лиц, носит системный характер. Запасы перехватчиков критически сократились из-за высокой интенсивности боевых действий и глобального кризиса производства, где потребление снарядов в ходе конфликтов значительно превышает их выпуск, а помощь западных союзников не покрывает текущих потребностей. Следствием этого стало резкое падение процента перехвата российских баллистических ракет.