Незабываемое зрелище: Машков рассказал о встрече с дюжиной медведей на Камчатке

Актёр Владимир Машков за несколько часов встретил на Камчатке четырёх медведиц, каждую из которых сопровождали трое медвежат. Впечатлениями народного артиста России поделилась пресс-служба Кроноцкого заповедника.

Машков на Камчатке. Видео © Max / Кроноцкий государственный заповедник

«За два — три часа я увидел четыре самки с детёнышами, причём у всех стабильно по три [медвежонка]. Это незабываемое зрелище. И хочется сюда возвращаться. Мне, как человеку, который мечтал стать биологом, хочется приехать сюда хотя бы на неделю и побыть волонтёром», — поделился артист.

Актёр увидел животных во время посещения Южно-Камчатского заказника. Поездка состоялась перед выступлениями Московского театра Олега Табакова на полуострове. Увиденное настолько впечатлило Машкова, что он захотел вернуться как минимум на неделю. Артист признался, что готов приехать в заказник волонтёром.

Курильское озеро он назвал величайшим и уникальнейшим местом на Земле. По словам худрука, здесь человек может буквально прикоснуться к настоящей природе. Это уже второй визит Машкова на полуостров. Несколько лет назад он приезжал сюда весной и путешествовал по Камчатке на снегоходе.

Театр Олега Табакова впервые отправился на гастроли в регион. Показы спектакля «Матросская тишина» были запланированы на 23 и 24 августа на сцене Камчатского театра драмы и комедии.

Ранее зоологи потребовали остановить массовый отстрел медведей в России. Все нападения, по словам специалистов, происходят по вине людей, которые провоцируют зверей или нарушают правила безопасности.