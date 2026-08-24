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Регион
24 августа, 14:52

Незабываемое зрелище: Машков рассказал о встрече с дюжиной медведей на Камчатке

Машков назвал незабываемой встречу с дюжиной медведей на Камчатке

Обложка © Max / Кроноцкий государственный заповедник

Обложка © Max / Кроноцкий государственный заповедник

Актёр Владимир Машков за несколько часов встретил на Камчатке четырёх медведиц, каждую из которых сопровождали трое медвежат. Впечатлениями народного артиста России поделилась пресс-служба Кроноцкого заповедника.

Машков на Камчатке. Видео © Max / Кроноцкий государственный заповедник

«За два — три часа я увидел четыре самки с детёнышами, причём у всех стабильно по три [медвежонка]. Это незабываемое зрелище. И хочется сюда возвращаться. Мне, как человеку, который мечтал стать биологом, хочется приехать сюда хотя бы на неделю и побыть волонтёром», — поделился артист.

Актёр увидел животных во время посещения Южно-Камчатского заказника. Поездка состоялась перед выступлениями Московского театра Олега Табакова на полуострове. Увиденное настолько впечатлило Машкова, что он захотел вернуться как минимум на неделю. Артист признался, что готов приехать в заказник волонтёром.

Курильское озеро он назвал величайшим и уникальнейшим местом на Земле. По словам худрука, здесь человек может буквально прикоснуться к настоящей природе. Это уже второй визит Машкова на полуостров. Несколько лет назад он приезжал сюда весной и путешествовал по Камчатке на снегоходе.

Театр Олега Табакова впервые отправился на гастроли в регион. Показы спектакля «Матросская тишина» были запланированы на 23 и 24 августа на сцене Камчатского театра драмы и комедии.

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Татьяна Миссуми
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