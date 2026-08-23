«Не решит проблему»: Зоологи требуют остановить массовый отстрел медведей в России

Зоологи требуют остановить массовый отстрел медведей в России. Они уверены: данные о резком росте популяции недостоверны, и убийство животных не решит проблему. Как выяснил SHOT, учёт медведей — один из самых сложных и неточных.

Точных данных о структуре популяции нет, а размножаются медведи медленно: медведица рожает 1–3 медвежат в год, но около 18% из них не выживают.

Бурый медведь, хоть и хищник, не считает человека добычей, наоборот — обычно боится и избегает встреч. Все нападения, по словам специалистов, происходят по вине людей, которые провоцируют зверей или нарушают правила безопасности. В деревне Борок в Дарвинском заповеднике, например, люди и медведи мирно живут рядом десятилетиями, а дети спокойно ходят в лес за грибами.

Основная причина, по которой медведи выходят к людям, — это мусор и доступная еда. А ещё человек сам вторгается в их среду: квадроциклы и снегоходы выгоняют зверей из глухих лесов.

Председатель фонда «Мир Медведей» Андрей Иванов пояснил, что даже ограниченный отстрел — это истребление животных, которых и так мало. Кроме того, такие отстрелы увеличивают число подранков, которые из-за этого становятся агрессивнее. Вместо этого, по его мнению, нужен предупредительный подход — охрана медведей и их мест обитания.

Ранее Life.ru писал, что в Республике Алтай около 30 медведей поселились в яблоневых садах села Яйлю, расположенного на берегу Телецкого озера. Ранее в этом районе, недалеко от села Артыбаш, медведь напал на палатку и утащил в лес туристку. С 6 августа медведи начали появляться в Яйлю каждую ночь, группами от двух до десяти особей.