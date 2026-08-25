От тупого давления до острой пульсации: Почему во время полёта может появиться резкая зубная боль

Зубная боль во время полёта или вскоре после него может возникать или усиливаться из-за перепадов атмосферного давления. Такое состояние называют бародонтолгией. Чаще всего она возникает у людей, у которых уже есть стоматологические проблемы, даже если до перелёта они никак себя не проявляли. Об этом Life.ru рассказал стоматолог-терапевт «СМ-Стоматология» Назир Магомедов.

По словам эксперта, в замкнутом пространстве газ расширяется при снижении давления и сжимается при повышении. В здоровом зубе нет таких «ловушек» для воздуха. А вот в больном — под старой пломбой, в корневых каналах или кариозной полости — могут оставаться микропузырьки. При взлёте или наборе высоты (давление падает) газ расширяется и давит на нерв. При погружении в воду (давление растёт) газ сжимается, что тоже раздражает нервные окончания. В зоне риска — пилоты, дайверы, альпинисты и даже обычные пассажиры самолётов.

Важно понимать, что перепад давления не создаёт кариес или воспаление из ничего. Скорее, он способен выявить уже существующую проблему, которая раньше протекала практически незаметно. Поэтому если после каждого перелёта появляется зубная боль, не стоит просто принимать обезболивающее перед следующим путешествием — необходимо выяснить причину у стоматолога. Назир Магомедов Стоматолог-терапевт «СМ-Стоматология»

Боль может быть разной: от тупого давления до острой пульсации, отдающей в висок или ухо. Обычно она появляется при перепаде давления и стихает в покое. Особенно внимательно следует отнестись к боли, если она сохраняется после полёта, появляется самопроизвольно, сопровождается реакцией на горячее или холодное, отёком десны, неприятным запахом или повышением температуры. В таких случаях откладывать визит к стоматологу не стоит. Врач проверит все пломбы, корневые каналы и состояние дёсен. Возможно, придётся заменить негерметичные пломбы или перелечить корневые каналы.

«Если вы часто летаете или ныряете, проходите профилактические осмотры минимум раз в полгода. Главный совет — поддерживайте правильную гигиену полости рта. Здоровые зубы — лучшая страховка от внезапной боли на высоте 10 000 метров», — заключает специалист.

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