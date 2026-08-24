Квазиосень ожидается в Москве и Подмосковье в конце августа

Погода в Москве и Подмосковье в последние дни августа будет больше напоминать начало осени. Дневная температура опустится ниже климатической нормы, а ночи станут заметно холоднее, рассказала главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Во вторник и среду в столице ожидается около +16…+19 градусов, по области — до +15…+20. Ночью воздух остынет до +11…+13 градусов в Москве и +8…+13 в Подмосковье. Местами пройдут кратковременные дожди, а западный ветер постепенно сменится северным, отметила собеседница 360.ru.

С четверга регион окажется под влиянием антициклона, который принесёт более холодный воздух со стороны Скандинавии. Осадков практически не ожидается, но к пятнице и субботе столбики термометров днём не поднимутся выше +16…+19 градусов. По оценке синоптика, такая температура характернее для первых чисел сентября, чем для конца августа.

Ранее синоптики спрогнозировали резкое похолодание в Москве. С 28 августа температура может опуститься до +11…+16 градусов, а ночью местами — до +5.