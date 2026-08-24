Разбитые иконы, ритуалы: Россиянка обвинила мать-сатанистку* в растлении и просит спасти брата

21-летняя жительница Самары пытается через суд лишить мать родительских прав на её 10-летнего сына, поскольку та увлеклась сатанизмом*. Девушка утверждает, что сама с детства переживала издевательства и сексуализированное насилие со стороны мамы.

По словам Леи, мать заставляла её участвовать в действиях сексуального характера с посторонними и в оккультных ритуалах, снимала происходящее на телефон и применяла унизительные способы наказания.

В 15 лет Лея сбежала к отцу, который к тому моменту уже не жил с её матерью. Позднее она пришла к выводу, что женщина стала сатанисткой*. Сейчас девушка добивается привлечения матери к ответственности и намерена лишить её прав на младшего сына, поскольку подозревает, что тот также может находиться в опасности. Как утверждает девушка, среди материалов следствия есть фотографии и видеозаписи с оккультной символикой и ритуалами, а также изображения повреждённых икон. По заявлению Леи возбуждено уголовное дело, пишет Baza.

Мать, в свою очередь, оспаривает обвинения и, по словам Леи, пытается доказать наличие у дочери психического заболевания. Девушка заявляет, что уже прошла необходимые экспертизы, подтвердившие её вменяемость. Сама женщина, как утверждает дочь, от части исследований и проверки на полиграфе отказалась.

Ранее Life.ru рассказывал о приговоре матери, признанной виновной в пособничестве истязанию несовершеннолетних детей. Суд также установил ненадлежащее исполнение ею родительских обязанностей и оставление ребёнка в опасности.

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