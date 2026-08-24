«Приравняли к Героям»: Юрист напомнил, какие льготы получают матери, воспитавшие 10 детей

Звание «Мать-героиня» вернули в России в 2022 году. Оно присваивается женщинам, которые родили и достойно воспитали не менее десяти детей. Вместе с орденом и грамотой положена единовременная выплата — 1 миллион рублей. Об этом в беседе с RT рассказал юрист Антон Палюлин.

Условия получения статуса строгие. Младшему ребёнку должно быть не меньше года, а в семье должен поддерживаться высокий моральный и духовный уровень воспитания — это означает отсутствие проблем с законом у детей и их успешную социализацию. При этом учитываются и те дети, которые погибли при защите Отечества.

Обладательниц звания фактически приравняли по льготам к Героям России и Героям Труда. Это даёт право на внеочередное медицинское обслуживание и бесплатное зубопротезирование. Кроме того, после февральской индексации 2026 года ежемесячная денежная выплата для них превышает 76 тысяч рублей.

Для матерей-героинь, вышедших на пенсию, с 1 января 2026 года установлена специальная доплата — 36,5 тысячи рублей. Эта сумма будет ежегодно индексироваться. В сфере ЖКХ многодетные матери получают региональные скидки от 30%, а после присвоения звания им дополнительно полагается полная федеральная компенсация расходов на оплату жилья и коммунальных услуг в пределах нормативов.

Звание было восстановлено указом президента от 15 августа 2022 года. Оно существовало в СССР с 1944 года и было упразднено в 1991-м, а теперь вернулось как высшая степень отличия для женщин, воспитавших большое количество детей.

А ранее президент РФ Владимир Путин присвоил звание «Мать-героиня» девяти россиянкам из восьми регионов нашей страны. Тем же указом несколько многодетных семей из разных субъектов страны получили орден «Родительская слава».