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24 августа, 14:55

Прокачали персонажа — пора в разведку: В ФРГ геймерам предложат работу «агентов 007»

Внешняя разведка Германии будет искать новых агентов среди геймеров

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VGV MEDIA

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VGV MEDIA

Федеральная разведывательная служба Германии решила искать технических специалистов среди посетителей выставки Gamescom 2026. BND откроет в Кёльне карьерный стенд, где геймерам представят вакансии немецкой внешней разведки.

Служба уже опубликовала схему прохода к своей площадке. Международная выставка компьютерных и интерактивных игр пройдёт с 26 по 30 августа. Посетителям предложат сыграть в «BND Legends: Operation Blackbox». Участникам предстоит выполнить миссию, связанную с извлечением данных, и посоревноваться с другими игроками.

Представительница разведслужбы Юлия Линнер объяснила The Telegraph, что BND видит сходство между качествами геймеров и навыками нужных ей сотрудников. Ведомство рассчитывает заинтересовать людей, которые разбираются в технологиях, умеют действовать в разных ролях и настойчиво выполняют поставленные задачи. Линнер допустила, что отобранные сейчас специалисты станут частью «новой BND». Возможная реорганизация службы связана с законодательными поправками, которые пока обсуждаются в Германии.

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Татьяна Миссуми
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