Прокачали персонажа — пора в разведку: В ФРГ геймерам предложат работу «агентов 007»

Федеральная разведывательная служба Германии решила искать технических специалистов среди посетителей выставки Gamescom 2026. BND откроет в Кёльне карьерный стенд, где геймерам представят вакансии немецкой внешней разведки.

Служба уже опубликовала схему прохода к своей площадке. Международная выставка компьютерных и интерактивных игр пройдёт с 26 по 30 августа. Посетителям предложат сыграть в «BND Legends: Operation Blackbox». Участникам предстоит выполнить миссию, связанную с извлечением данных, и посоревноваться с другими игроками.

Представительница разведслужбы Юлия Линнер объяснила The Telegraph, что BND видит сходство между качествами геймеров и навыками нужных ей сотрудников. Ведомство рассчитывает заинтересовать людей, которые разбираются в технологиях, умеют действовать в разных ролях и настойчиво выполняют поставленные задачи. Линнер допустила, что отобранные сейчас специалисты станут частью «новой BND». Возможная реорганизация службы связана с законодательными поправками, которые пока обсуждаются в Германии.

Ранее сообщалось, что в Германии обсуждают сразу несколько способов ограничить возможности «Альтернативы для Германии» (АдГ), если партия победит на выборах в Саксонии-Анхальт. Самым радикальным сценарием может стать федеральное принуждение («Бундесванг»), предусмотренное статьёй 37 Основного закона ФРГ.