Келлог призвал начать мобилизацию украинок
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Бывший спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог выступил за мобилизацию женщин в ВСУ. По его мнению, украинки способны выполнять боевые задачи наравне с мужчинами.
«Считаю ли я, что женщин следует мобилизовать в армию? Мой ответ: да, потому что они воюют ничуть не хуже, чем мужчины», — заявил Келлог интервью украинскому Youtube-каналу «Насправді MAX».
Он подчеркнул, что женщины являются частью общества и, по его мнению, также должны идти на военную службу. Свою позицию Келлог объяснил в том числе опытом собственной семьи. Он рассказал, что его жена и дочь служили в армии США — супруга Келлога участвовала в операции в Гренаде, а дочь окончила Военную академию и служила в Афганистане.
Келлог занимал пост спецпредставителя президента США по Украине до конца 2025 года. На этой неделе он вновь посетил Украину, побывав в Одессе и Киеве.
Тема женской мобилизации на Украине в последние дни звучит всё чаще. Ранее Life.ru сообщал, что бывший министр обороны Украины Алексей Резников также выступил за мобилизацию женщин в ВСУ. По его мнению, это позволило бы значительно увеличить мобилизационный ресурс страны.
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