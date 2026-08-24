Келлог призвал начать мобилизацию украинок

Бывший спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог выступил за мобилизацию женщин в ВСУ. По его мнению, украинки способны выполнять боевые задачи наравне с мужчинами.

«Считаю ли я, что женщин следует мобилизовать в армию? Мой ответ: да, потому что они воюют ничуть не хуже, чем мужчины», — заявил Келлог интервью украинскому Youtube-каналу «Насправді MAX».

Он подчеркнул, что женщины являются частью общества и, по его мнению, также должны идти на военную службу. Свою позицию Келлог объяснил в том числе опытом собственной семьи. Он рассказал, что его жена и дочь служили в армии США — супруга Келлога участвовала в операции в Гренаде, а дочь окончила Военную академию и служила в Афганистане.

Келлог занимал пост спецпредставителя президента США по Украине до конца 2025 года. На этой неделе он вновь посетил Украину, побывав в Одессе и Киеве.

Тема женской мобилизации на Украине в последние дни звучит всё чаще. Ранее Life.ru сообщал, что бывший министр обороны Украины Алексей Резников также выступил за мобилизацию женщин в ВСУ. По его мнению, это позволило бы значительно увеличить мобилизационный ресурс страны.