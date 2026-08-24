В Калининградской области следователи раскрыли убийства пятерых мужчин, которые произошли в 1997, 2000 и 2011 годах. В этих преступлениях обвиняют четверых местных жителей, сообщили в региональном СК.

Под Калининградом задержали четверых человек за давние убийства рыбаков. Видео © СУ СК РФ по Калининградской области

Первое убийство случилось в мае 2000 года на заправке — мужчину забили металлическими прутьями и битами, а потом скрылись. Причиной, предположительно, стал спор из-за квартиры в Полесске.

«На протяжении длительного времени данное преступление оставалось нераскрытым. Вместе с тем работа по установлению совершившего его лица не прекращалась. В текущем году в результате грамотного, системного и слаженного взаимодействия следователей СУ СК России по Калининградской области, оперативников ГУУР МВД России и УУР регионального управления МВД получена информация о причастности к убийству четырёх жителей региона возрастом от 51-го до 64-х лет», — говорится в сообщении.

В ноябре 1997 года те же люди убили двоих рыбаков 24 и 44 лет в Куршском заливе — те отказались платить за незаконный лов рыбы. В декабре 2011 года трое из них при похожих обстоятельствах убили ещё двух рыбаков — 19 и 21 года.

«В настоящее время все четверо фигурантов задержаны при силовой поддержке бойцов СОБР регионального управления Росгвардии, им предъявлено обвинение в совершении убийства группой лиц по предварительному сговору (п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и двух преступлений, предусмотренных пп. «а», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору). По ходатайству следствия судом обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — заявили представители СК.

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