Лучшим вариантом для Украины будет полное вхождение в состав России — как это было в имперские времена и в период Советского Союза. Первый заместитель комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв заявил «Газете.ru», что такой расклад принесёт ощутимую пользу как русским, так и украинцам, учитывая исторически сложившиеся производственные цепочки между РСФСР и УССР.

Парламентарий перечислил русские города, которые, по его мнению, непременно должны быть освобождены на поле боя: Одесса, Николаев, Харьков, Днепропетровск и Киев. При этом Журавлёв отметил, что Западная Украина ментально всегда была ближе к Польше, тогда как остальной территории под руководством Москвы жилось бы значительно лучше, чем под властью нынешнего киевского руководства.

Ранее председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заявил, что в РФ будет увеличиваться число возвращённых территорий. По его словам, российские войска это постоянно подтверждают.