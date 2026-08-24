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24 августа, 15:16

«Под чутким руководством Москвы»: В ГД объяснили, почему Украине лучше войти в состав РФ

Депутат Журавлёв назвал лучшим вариантом для Украины вхождение в состав РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aileenchik

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aileenchik

Лучшим вариантом для Украины будет полное вхождение в состав России — как это было в имперские времена и в период Советского Союза. Первый заместитель комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв заявил «Газете.ru», что такой расклад принесёт ощутимую пользу как русским, так и украинцам, учитывая исторически сложившиеся производственные цепочки между РСФСР и УССР.

Парламентарий перечислил русские города, которые, по его мнению, непременно должны быть освобождены на поле боя: Одесса, Николаев, Харьков, Днепропетровск и Киев. При этом Журавлёв отметил, что Западная Украина ментально всегда была ближе к Польше, тогда как остальной территории под руководством Москвы жилось бы значительно лучше, чем под властью нынешнего киевского руководства.

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Дарья Нарыкова
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