«По-скотски поступил»: Хореограф Тадж Баймурадов обратился к ученице незадолго до смерти

Петербургский хореограф Тадж незадолго до смерти извинился перед бывшей ученицей за своё поведение. Девушка обнародовала их переписку и аудиосообщения, об этом рассказал Mash на Мойке.

По словам танцовщицы, мужчина стал её тренером, когда ей было 14 лет. Уже после совершеннолетия девушки он якобы попытался насильно её поцеловать и стянуть с неё брюки.

Когда обвинения стали публичными, Тадж отправил бывшей воспитаннице несколько голосовых сообщений. В них он признал, что причинил ей боль и «перешёл эту черту».

«По-скотски, по-свински поступил. Я буду доказывать дальше, что изменился. То, что было, больше никогда не будет. Я готов это всё принять», — сказал хореограф. Он добавил, что хотел лично попросить у девушки прощения.

Позднее Таджа нашли мёртвым. Его коллега Самир сообщил, что хореограф покончил с собой, и связал произошедшее с массовой травлей, начавшейся после публикации обвинений. Однако причины смерти официально не установлены, поэтому прямую связь между критикой в Сети и трагедией проводить нельзя. Скандал разделил российское танцевальное сообщество. Одни его представители настаивают, что истории о насилии над ученицами необходимо предавать огласке. Другие, включая петербургского хореографа Лизу Лирику, призывают не превращать обвинения в публичный самосуд из-за возможных необратимых последствий.