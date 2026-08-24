В Венгрии разбился истребитель Gripen, пилот катапультировался
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Истребитель JAS 39 Gripen ВВС Венгрии потерпел крушение неподалёку от города Сольнок. Лётчик успел катапультироваться, причины аварии пока неизвестны.
О происшествии сообщил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр. По его словам, после падения самолёта власти начали расследование обстоятельств случившегося.
Позднее глава Минобороны Ромулус Русин-Сенди уточнил, что пилот постарался направить неисправную машину на территорию военного объекта, чтобы избежать жертв среди мирных жителей. На земле никто не пострадал, гражданская инфраструктура повреждений не получила.
51-летнего лётчика доставили вертолётом в военный госпиталь Будапешта. Его состояние оценивается как стабильное, полученные травмы серьёзные, но угрозы жизни нет.
JAS 39 Gripen — шведский многоцелевой истребитель четвёртого поколения производства Saab. Венгерские ВВС эксплуатируют такие самолёты с середины 2000-х годов, а их основной парк размещён на авиабазе Кечкемет.
Ранее Life.ru рассказывал, как венгерские JAS 39 Gripen подняли по тревоге из-за пассажирского самолёта из Израиля. Airbus A321, летевший из Тель-Авива в Прагу, перестал отвечать авиадиспетчерам, после чего сработали механизмы воздушного патрулирования НАТО. Венгерские истребители установили визуальный контакт с лайнером и сопровождали его, пока экипаж не восстановил связь.
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