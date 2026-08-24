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Регион
24 августа, 15:55

Скатертью дорожка: Медведев высказался о бежавших из страны россиянах

Медведев: Не чувствующим единства России и бежавшим из страны — «туда и дорога»

Дмитрий Медведев. Обложка © Сайт Кремля

Дмитрий Медведев. Обложка © Сайт Кремля

Россиянам, которые не ощущают сплочённости страны и предпочли уехать, «туда и дорога». Такое мнение выразил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время его встречи с участницами Женского движения «Единой России».

«Страна сплотилась. И это чувствуют практически все. А те, кто этого не чувствует, или спрятался куда-то под корягу, или свинтил, ну, туда и дорога», — сказал Медведев.

По его словам, достигнутое единение российского общества необходимо сохранить и в дальнейшем. Медведев добавил, что на укрепление этой сплочённости должны быть направлены и усилия «Единой России», которую он возглавляет.

Медведев на съезде ЕР назвал семь главных вызовов для России
Медведев на съезде ЕР назвал семь главных вызовов для России

Недавно Дмитрий Медведев на съезде «Единой России» подверг резкой критике россиян, уехавших из страны после начала СВО и выступивших за её поражение в конфликте. Председатель партии назвал их предателями и отщепенцами, заявив, что их деятельность по дискредитации России непростительна. Он подчеркнул, что прощения таким людям нет и быть не может.

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Юрий Лысенко
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