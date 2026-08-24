Скатертью дорожка: Медведев высказался о бежавших из страны россиянах

Россиянам, которые не ощущают сплочённости страны и предпочли уехать, «туда и дорога». Такое мнение выразил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время его встречи с участницами Женского движения «Единой России».

«Страна сплотилась. И это чувствуют практически все. А те, кто этого не чувствует, или спрятался куда-то под корягу, или свинтил, ну, туда и дорога», — сказал Медведев.

По его словам, достигнутое единение российского общества необходимо сохранить и в дальнейшем. Медведев добавил, что на укрепление этой сплочённости должны быть направлены и усилия «Единой России», которую он возглавляет.

Недавно Дмитрий Медведев на съезде «Единой России» подверг резкой критике россиян, уехавших из страны после начала СВО и выступивших за её поражение в конфликте. Председатель партии назвал их предателями и отщепенцами, заявив, что их деятельность по дискредитации России непростительна. Он подчеркнул, что прощения таким людям нет и быть не может.