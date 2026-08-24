Глава РСМД Тимофеев: Визит Уиткоффа и Кушнера отложен из-за отсутствия повестки

Возможный визит переговорщиков из США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Россию откладывается из-за отсутствия повестки. Такое мнение высказал ТАСС гендиректор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев.

Эксперт напомнил слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о готовности российского лидера Владимира Путина вновь принять американских представителей. Однако любые консультации, по словам Тимофеева, требуют конкретных тем и хотя бы теоретической перспективы достижения договорённостей.

«Урегулирование предполагает не только переговорный процесс, но и меры по деэскалации, а мы, наоборот, видим сейчас только эскалацию: с украинской стороны наращивание ударов и российские ответные удары», — сказал глава РСМД.

Российско-американские консультации при этом продолжаются. Однако пока обмен мнениями не привёл к практическим результатам, заключил собеседник агентства.

Как уже сообщалось, поездка американских переговорщиков Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера в Киев и Москву до конца августа, вероятнее всего, не состоится. Официально ни одна из сторон новые сроки визита пока не называла. В Кремле не раз говорили, что в случае договорённостей организация приезда политиков не займёт много времени.