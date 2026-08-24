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24 августа, 16:29

Площадь пожара в ресторане в Уфе выросла до 600 квадратных метров

Обложка © «Макс» / МЧС Башкортостана

Обложка © «Макс» / МЧС Башкортостана

Площадь пожара в ресторанном комплексе Dasko Garden в Уфе увеличилась до 600 квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС России.

«Площадь пожара увеличена до 600 квадратных метров. Тушение пожара осложняет сложная планировка и конструктивные особенности здания, распространению огня и дыма способствует высокая пожарная нагрузка», — сообщили в МЧС.

По предварительным данным, возгорание началось в районе мансардной крыши. На месте работают пожарно-спасательные подразделения, они пытаются не допустить дальнейшего распространения огня. Информации о погибших и пострадавших к этому моменту не поступало. Причина пожара официально пока не называется.

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Напомним, как ранее сообщал Life.ru, огонь охватил ресторанный комплекс Dasko Garden в Уфе. Изначально площадь пожара оценивалась в 300 квадратных метров, из здания эвакуировали 60 человек.

Больше новостей о пожарах, авариях и работе экстренных служб — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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