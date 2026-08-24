В Киеве полицейский пытался задушить безногого ветерана ВСУ

Массовая потасовка с участием патрульных полицейских произошла в Киеве. Среди участников конфликта были ветераны ВСУ, а на место съехались семь экипажей. Один из военных с ампутированной ногой сцепился с правоохранителем. Кадры появились в Сети.

Потасовка ветерана ВСУ с полицейским в Киеве. Видео © Telegram / Киев ИНФО

Как пишут местные СМИ, инцидент начался после того, как патрульные заметили автомобиль Honda на полосе общественного транспорта. По версии полиции, водитель проигнорировал требование остановиться, показал инспекторам неприличный жест и попытался скрыться.

Полицейские начали преследование и вскоре заблокировали машину. Во время разговора водитель и пассажир якобы ругались и вели себя агрессивно, после чего автомобилист ударил одного из патрульных по лицу. Началась драка, к которой вскоре присоединились другие люди. Для помощи инспекторам прибыли дополнительные наряды полиции.

Ранее в Одессе сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, военкомат) выманивали закрывшегося внутри машины водителя, пуская в салон газ. Людоловы окружили гражданскую машину, однако водитель не захотел стать очередной жертвой в мясорубке мобилизации и отказался выходить. Мужчина успел записать видео из салона авто.