ВС РФ поразили сухогруз и три резервуара с ГСМ, используемые ВСУ

Днём 24 августа ВС России продолжили наносить удары по портовой инфраструктуре Украины и судам, используемым в интересах ВСУ. Как сообщило Минобороны, в порту «Одесса» поражён сухогруз с военным грузом, а в «Южном» — три резервуара с горюче-смазочными материалами. В последнем были и другие цели.

«В порту «Южный» — <...> четыре хранилища с военным имуществом, предназначенным для ВСУ, а также объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки грузов военного назначения», — говорится в сообщении. Для ударов использовались БПЛА и высокоточное оружие.

Ранее авторитетное западное издание Military Watch Magazine раскрыло роль российских Су-57 в ударах по военным целям в Одесской области. Утверждается, что пара таких истребителей пятого поколения принимали участие в атаке 23 августа. Одной из задач «сушек» называется нарушение каналов, по которым Украина получает западное вооружение.