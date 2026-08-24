Два логистических центра с оружием ВСУ под Одессой попали под удар ВС РФ

Российские военные уничтожили точным ударом два логистических центра на Украине, где хранилось оружие и боевая техника ВСУ. Об этом рассказали в пресс-службе Минобороны РФ. Вражеские объекты находились в Одесской области.

«В районе Одессы нанесено поражение по двум логистическим центрам, используемым для хранения боеприпасов, вооружения и военной техники, а также военного имущества, предназначенных для обеспечения ВСУ», — сказано в тексте.

Ранее ВС РФ освободили населённый пункт Долинка в Запорожской области. Также взяты под контроль Перше Травня в Сумской области и Кучеров Яр в ДНР. Информацию уже подтвердили в Минобороны РФ.