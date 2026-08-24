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24 августа, 16:52

Два логистических центра с оружием ВСУ под Одессой попали под удар ВС РФ

Обложка © ТАСС

Обложка © ТАСС

Российские военные уничтожили точным ударом два логистических центра на Украине, где хранилось оружие и боевая техника ВСУ. Об этом рассказали в пресс-службе Минобороны РФ. Вражеские объекты находились в Одесской области.

«В районе Одессы нанесено поражение по двум логистическим центрам, используемым для хранения боеприпасов, вооружения и военной техники, а также военного имущества, предназначенных для обеспечения ВСУ», — сказано в тексте.

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Ранее ВС РФ освободили населённый пункт Долинка в Запорожской области. Также взяты под контроль Перше Травня в Сумской области и Кучеров Яр в ДНР. Информацию уже подтвердили в Минобороны РФ.

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Татьяна Миссуми
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