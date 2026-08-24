Стоматологов в России обязали всегда использовать анестезию при риске боли

В России стоматологи с 1 октября будут обязаны применять обезболивание при любых манипуляциях, способных вызвать боль. Новое требование Минздрава РФ закреплено документально.

«В случае, если проведение медицинских манипуляций, связанных с оказанием медицинской помощи по профилю «стоматология», может повлечь возникновение болевых ощущений, такие манипуляции проводятся с обезболиванием», — сказано в тексте.

Действующий порядок допускал оказание стоматологической помощи с анестезиологическим сопровождением, но прямого требования обезболивать потенциально болезненные процедуры в нём не было. Одновременно расширяется круг специалистов, которые смогут оказывать взрослым первичную доврачебную помощь при заболеваниях зубов и полости рта. Помимо фельдшеров, такое право получат стоматологические фельдшеры и гигиенисты, зубные техники и зубные врачи.

Если пациенту потребуется дальнейшее лечение, после устранения боли его должны направить к стоматологу соответствующего профиля. Клиникам со стоматологическими отделениями, кабинетами и лабораториями также придётся иметь лекарства и медицинские изделия для экстренной помощи при анафилактическом шоке. Обновлённые правила вступят в силу 1 октября 2026 года.

Ранее Life.ru рассказал, что может случиться без анестезии во время лечения зубов. От болевого шока во время лечения возможны потеря сознания, резкий подъём артериального давления, развитие острой сердечно-сосудистой недостаточности, тахиаритмии, гипертонического криза, а у пациентов с ишемической болезнью сердца — даже приступ стенокардии или инфаркт. Поэтому адекватное обезболивание — это вопрос безопасности жизненно важных функций организма.