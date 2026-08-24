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24 августа, 16:59

Стоматологов в России обязали всегда использовать анестезию при риске боли

В России стоматологи с 1 октября будут обязаны применять обезболивание при любых манипуляциях, способных вызвать боль. Новое требование Минздрава РФ закреплено документально.

«В случае, если проведение медицинских манипуляций, связанных с оказанием медицинской помощи по профилю «стоматология», может повлечь возникновение болевых ощущений, такие манипуляции проводятся с обезболиванием», — сказано в тексте.

Действующий порядок допускал оказание стоматологической помощи с анестезиологическим сопровождением, но прямого требования обезболивать потенциально болезненные процедуры в нём не было. Одновременно расширяется круг специалистов, которые смогут оказывать взрослым первичную доврачебную помощь при заболеваниях зубов и полости рта. Помимо фельдшеров, такое право получат стоматологические фельдшеры и гигиенисты, зубные техники и зубные врачи.

Если пациенту потребуется дальнейшее лечение, после устранения боли его должны направить к стоматологу соответствующего профиля. Клиникам со стоматологическими отделениями, кабинетами и лабораториями также придётся иметь лекарства и медицинские изделия для экстренной помощи при анафилактическом шоке. Обновлённые правила вступят в силу 1 октября 2026 года.

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Ранее Life.ru рассказал, что может случиться без анестезии во время лечения зубов. От болевого шока во время лечения возможны потеря сознания, резкий подъём артериального давления, развитие острой сердечно-сосудистой недостаточности, тахиаритмии, гипертонического криза, а у пациентов с ишемической болезнью сердца — даже приступ стенокардии или инфаркт. Поэтому адекватное обезболивание — это вопрос безопасности жизненно важных функций организма.

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Татьяна Миссуми
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