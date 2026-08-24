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Регион
24 августа, 17:19

Reuters: Норвегия продолжит бурить в Арктике вопреки позиции Брюсселя

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Норвегия намерена продолжить разработку нефтегазовых ресурсов Баренцева моря независимо от позиции Евросоюза по новым проектам в Арктике. Об этом заявил министр энергетики страны Терье Осланд в интервью Reuters.

«В нынешней геополитической обстановке и ситуации с безопасностью, а также с учётом ресурсной ситуации я считаю, что продолжение деятельности в Баренцевом море отвечает и норвежским, и европейским интересам», — сказал Осланд.

По его словам, ресурсы Арктики необходимы, если Норвегия хочет оставаться долгосрочным поставщиком нефти и газа для европейского рынка. Осло рассчитывает сохранять добычу углеводородов примерно на нынешнем уровне как минимум до 2035 года, и Баренцеву морю в этих планах отводится важная роль.

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Ранее Life.ru рассказывал, что Норвегия впервые обогнала США и стала крупнейшим поставщиком газа в Евросоюз. По данным Еврокомиссии, именно на норвежские поставки сейчас приходится наибольшая доля поступающего в ЕС природного газа. Это усиливает роль Осло в европейской энергобезопасности на фоне перестройки прежних маршрутов поставок.

Больше новостей о нефти, газе и глобальных энергетических рынках — в разделе «Мировая экономика» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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