Маршрутка и грузовая «ГАЗель» столкнулись под Энгельсом, среди пострадавших — дети

В Энгельсском районе Саратовской области произошло ДТП с участием маршрутного такси и грузовой «ГАЗели». Об этом рассказали в пресс-службе регионального МВД. Авария произошла в районе села Степное. В местном Минздраве уточнили, что пострадали девять человек.

«[Пострадали] семеро взрослых, двое детей. Все в состоянии средней степени тяжести доставлены в лечебные учреждения Саратова и Энгельса. Вся необходимая медицинская помощь оказывается в полном объёме», — рассказали в ведомстве. Среди госпитализированных — водитель пассажирского автобуса.

Место ДТП с маршрутным такси в Саратовской области. Фото © Life.ru

Ранее пять человек погибли в ДТП с двумя легковушками в Ростовской области. Авария была лобовой, выжил лишь один из участников. Он получил травмы и был госпитализирован.