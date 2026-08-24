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24 августа, 17:40

Два сотрудника МЧС ранены при повторной атаке дрона в Мелитополе

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Два сотрудника МЧС получили ранения при повторной атаке беспилотника в Мелитополе. В этот момент спасатели тушили автозаправочную станцию, загоревшуюся после предыдущего удара дрона, сообщили в ГУ МЧС по Запорожской области.

«Во время тушения была совершена повторная атака беспилотным летательным аппаратом по спасателям. Ранения получили два сотрудника МЧС России», — говорится в сообщении ведомства.

Первый удар пришёлся по автозаправочной станции и вызвал пожар. На место прибыли сотрудники специализированной пожарно-спасательной части и приступили к тушению. Во время работы спасателя объект подвергся новой атаке. Информация о характере ранений сотрудников МЧС и их состоянии пока не приводится.

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Ранее Life.ru рассказывал о гибели сотрудника МЧС после атаки дронов на пожарную машину в Запорожской области. Автоцистерна подверглась двум ударам во время тушения пожара в Каменке-Днепровской. Тяжёлые ранения получил водитель машины Евгений Маловичко, который позднее скончался по дороге в больницу.

Больше новостей о пожарах, атаках беспилотников и работе экстренных служб — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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